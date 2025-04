La festa Montignoso, tre promozioni in tre anni

Tre promozioni in tre anni. Il Montignoso continua a far sognare un’intera comunità riunita sotto i colori rossoblù del club della Renella. Grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta nel pomeriggio di ieri sul campo del Capannori, i ragazzi del tecnico Paolo Alberti si sono guadagnati con un turno di anticipo la vittoria aritmetica del campionato di Prima categoria e il conseguente accesso a quello di Promozione. Un successo, deciso dal gol di Bertuccelli, che ha fatto esplodere di gioia sia i tanti tifosi accorsi al campo ‘Laghetti’ di Lammari, a sostegno della squadra, sia quelli rimasti a casa in attesa di notizie. Ma che soprattutto ha riempito di soddisfazione dirigenti, calciatori e allenatore.

"Siamo contentissimi – ha esultato il direttore generale del club, Enrico Mori –. Tre campionati vinti in altrettanti anni sono davvero tanta roba, una soddisfazione enorme per tutta la società. Meglio di così davvero non si può fare. Sul futuro ragioneremo più avanti, adesso pensiamo solamente a festeggiare assieme".

"Passare dalla Terza categoria alla Promozione nell’arco di soli tre anni – ha esultato a caldo il tecnico Alberti – è un traguardo molto bello per tutti, specie per chi era qua fin dall’inizio. Come l’anno scorso, anche in questa stagione tutti i ragazzi hanno sempre dato il massimo sia in allenamento che in partita. Sono un gruppo fantastico e sono loro ad andare in campo, ed è perciò a loro che vanno i miei complimenti e la mia gratitudine. Alle spalle c’è poi il grande lavoro del presidente Corfù, di tutti i dirigenti e dello staff, che hanno reso possibile tutto questo. È stata un’annata complessa, fatta di tanti momenti positivi e negativi e i ragazzi sono stati bravi ad arrivare fino in fondo senza mai mollare".

E i complimenti sono arrivati anche dal sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, impossibilitato a seguire la trasferta della squadra, che ha promesso di voler salutare di persona la prossima settimana in occasione della sfida interna contro il Romagnano che chiuderà la stagione: "Una grande soddisfazione anche per l’amministrazione – ha detto Lorenzetti – che ha dato tutto il supporto possibile. Si sa che il clima in un paese conta e a Montignoso è più che positivo. I complimenti più grandi vanno però alla società del presidente Corfù, a tutto lo staff e ovviamente ai ragazzi e al mister, autori di un grande campionato, condotto sempre al vertice fino alla terza promozione consecutiva".

Alessandro Salvetti