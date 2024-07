Il futuro nel lavoro . Disabili impegnati nella pulizia del litorale. Le ’borse’ di Nausicaa

Cinque ragazzi dell’Anffas si occuperanno del decoro e della bellezza del lungomare grazie al progetto ‘Amici del mare e custodi del verde’. Si tratta di un’iniziativa per dare un lavoro e rendere autonome cinque persone con disabilità attraverso delle borse lavoro, ma anche un servizio per turisti e cittadini, che grazie ai ragazzi potranno godere di un lungomare tirato a lucido. Il progetto è già partito e vede una stretta collaborazione tra Comune di Carrara, Asl, Consorzio e Associazione Balneari, Cooperativa La Rocca e Anffas. Un progetto unico in Italia che verrà portato come esempio nella prossima conferenza disabilità di Firenze. Obiettivi sono il favorire l’inclusione delle persone con disabilità, creare opportunità di formazione e crescita, valorizzare l’impegno sociale dei gestori degli stabilimenti balneari e stimolare la comunità nell’impegno civile. Tra gli scopi vi è anche quello di rendere accessibili alle persone con disabilità i servizi di trasporto urbano e le relative pensiline previste nelle fermate, per concedere una fruizione sempre migliore delle strutture fronte mare.

Tra i luoghi individuati come target per gli interventi ci sono la Rotonda, con la sua aiuola centrale e le circostanti aree verdi, l’isola dei parcheggi che vanno dal bagno Paradiso al Saint Vincent, ma anche la parte che riguarda il tratto dal Bagno Luciano al Saint Vincent. Anche la manutenzione dei bordi delle aiuole sarà motivo di attenzione, così come è prevista la messa a dimora di circa mille esemplari di Gazania (o piante simili dal connotato floreale colorato e decorativo), per contribuire al rinverdimento dell’area. Di ieri mattina la presentazione del progetto nella sede di Nausicaa con la vice sindaca Roberta Crudeli, il presidente di Nausicaa Antonio Valenti, Stefania Piccini del servizio sociale della Asl, Elena Bottari vice presidente del consorzio balneari, Fiorella Nari presidente di Anffas e naturalmente i cinque ragazzi protagonisti di questa iniziativa. "Ringrazio i balneari e tutti coloro che hanno deciso di investire le proprie energie in questo progetto – ha detto la vice sindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli –. L’iniziativa ha diverse caratteristiche positive perché riesce a coniugare aspetti dal grande valore sociale a quelli legati al decoro urbano. Il tutto creando un’opportunità di lavoro e una prospettiva di crescita interiore per i ragazzi coinvolti. Esprimo quindi la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale nei confronti di un’azione di cui può beneficiare la parte litoranea di Marina di Carrara". "Si tratta di un’operazione di restyling che si somma a quelle già in corso nel nostro litorale – ha aggiunto il presidente Valenti –. Abbiamo accettato di buon grado questa collaborazione con gli altri promotori dell’iniziativa perché crediamo fortemente nell’intento comune di rendere più bella la nostra città. Come società partecipata dal Comune di Carrara faremo la nostra parte, agevolando tutti coloro che sono coinvolti in questa iniziativa".