Erp, arrivano risorse per ripristinare 49 alloggi popolari

Sono 49 gli alloggi popolari che Erp potra ristrutturare e mettere di nuovo a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno con i 734 mila euro lordi messi a disposizione dell’ente dal Lode, la società di cui fanno parte tutti i Comuni della provincia. Risorse che si aggiungono ai 9 milioni e 300 mila euro del Piano nazionale complementare del Pnnr, che permetterà a Erp ristrutturare 137 alloggi e 10 fabbricati in provincia, in questo momento sfitti. Gli oltre 700mila euro assegnati ieri mattina dal Lode, sono finanziamenti destinati dalla Regione Toscana alla provincia apuana per il ripristino di alloggi popolari sul territorio. I 49 alloggi popolari che saranno ripristinati sono a Massa (16), Carrara (22), Pontremoli (3), Aulla (3), Podenzana (2), Bagnone, Fivizzano e Villafranca.

Ora l’ente residenziale di edilizia pubblica deve bandire rapidamente le gare d’appalto in modo che i lavori siano terminati in tempi brevi e gli alloggi ristrutturati vengano consegnati alle famiglie entro il 31 dicembre. Erp lavorerà in stretto contatto con i Comuni dove sono ubicati gli alloggi, impegnandosi a far eseguire gli interventi nei tempi previsti in modo da non perdere i finanziamenti. "Queste risorse, con le quali daremo una risposta concreta e importante all’emergenza abitativa – spiega Luca Panfietti (nella foto), presidente di Erp Massa Carrara – , si aggiungono ai 9 milioni e 300 mila euro del Piano nazionale complementare del Pnnr, che ci permetterà di ristrutturare 137 alloggi e dieci fabbricati in provincia, e ai finanziamenti del Por, il piano operativo regionale, che serviranno al ripristino e al recupero di altri 29 alloggi. Con questi interventi potremo soddisfare in tempi brevi le richieste della popolazione utilizzando il patrimonio a disposizione sul territorio".