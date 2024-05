Via Massa Avenza, nuovo asfalto anti rumore

Troppo inquinamento acustico in via Massa Avenza, Strada Provinciale 3, e la Provincia pensa a come risolvere il problema: oltre un milione di euro per stendere un nuovo asfalto a basso impatto. Lo fa attraverso il Piano d’azione arrivato in questi giorni all’approvazione definitiva. Uno studio partito da lontano, addirittura nel 2018, quando fu affidata la mappatura acustica degli assi stradari provinciali con flusso superiore a 3 milioni di veicoli all’anno, come disposto dalla direttiva europea. Il piano d’azione, curato dalla società Vie.en.ro.se Ingegneria srl di Firenze, è stato elaborato mediante la simulazione dei livelli acustici in facciata di ciascun edificio e di ogni piano fuori terra in un’area di calcolo pari a circa 500 metri per ciascun lato dell’infrastruttura quindi ben al di là della fascia di pertinenza acustica, che nel caso della tipologia di strade monitorate è di 150 metri. Alla fine dello stesso anno era stata adottata la proposta di piano d’azione. Nel 2022 era stata redatto l’aggiornamento della mappatura acustica, inoltrata al Ministero dell’ambiente, e fra marzo e maggio si è arrivati alla sua approvazione.

Il Piano d’Azione ha tenuto conto delle azioni di riduzione dei livelli sonori e così elaborato non ha caratteristiche vere e proprie di uno strumento di pianificazione ma comunque rappresenta uno strumento di programmazione utile, anche per individuare soluzioni e possibili finanziamenti in futuro. Le strade inserite nel monitoraggio e nell’elaborazione del Piano, effettuati dalla società Vie en.ro.se erano via Massa Avenza (7,3 milioni di veicoli all’anno), via Dorsale (5,3 milioni), via degli Oliveti (9,2 milioni), la Sp48 o via Del Mare (4,9 milioni) ed Sp 49 o via Del Cemento (3,1 milioni).

Individuate anche le aree critiche, quelle residenziali, intorno alle viabilità studiate, alla fine era emerso il problema principale di via Massa Avenza, con circa 500 persone coinvolte su un tratto di 2,6 chilometri. Come intervento di mitigazione acustica è stato previsto quindi di stendere asfalti a bassa rumorosità, suddividendo l’intervento in tre lotti funzionali a partire dal 2025 fino al 2027 con costi complessivi di 1 milione e 69mila euro circa, di cui il principale da mezzo milione che dovrebbe essere realizzato già nel prossimo anno.

FraSco