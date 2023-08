Nuova vita per Monzone Inaugurato il restauro

Un borgo del Settecento di una certa dimensione e importanza quello di Monzone, popolosa borgata della Valle del Lucido, che da anni attendeva importanti lavori di manutenzione e rinnovo del manto stradale e di tutti i sottoservizi presenti nella zona. Quel momento finalmente è giunto e dopo un accurato lavoro di restauro e di rigenerazione, nel pomeriggio di sabato, il sindaco Giannetti e tutta la giunta comunale, unitamente alla popolazione del paese, hanno inaugurato le opere portate a termine.

"Oltre alla pavimentazione,di vie e piazze, piastrellate con la pietra – ha spiegato il vicesindaco, Giovanni Poleschi – sono stati fatti nuovi: l’impianto dell’acquedeotto, le fognature, l’impianto per il recupero delle acque piovane acque piovane e predisposte le opere di cablaggio per la fibra ottica. L’intervento ha comportato una spesa di circa 220mila euro, attinti totalmente da risorse comunali. E’ stata ridata quindi dignità al borgo; Monzone del resto lo meritava ed è stata una soddisfazione per tutti noi amministratori nel constatare la felicità degli abitanti. Il nostro intento, portando a termine questo genere di opere, vuole essere uno stimolo per recuperare i nostri borghi: la storia, gli angoli caratteristici e la valorizzazione delle frazioni favorendo l’intervento dei privati. Ringraziamo don Guido Ceci, il parroco – conclude – il vicesindaco – per la benedizione impartita e le Offine Tok, in specie Elisabetta Dini, che ci hanno messo a disposizione un gruppo musicale per allietare il momento dell’inaugurazione del borgo, tornato finalmente a nuova vita".

Roberto Oligeri