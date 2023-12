Nuova sede per i piloti nel porto di Marina

Un porto che gode di ottima salute e si vede. Mentre l’indotto registra numeri record per le esportazioni, variando il suo ’prodotto’, non solo con il traffico di merci, ma anche aprendo alle crociere e al mondo del turismo, senza contare le piattaforme energetiche che partono da Marina destinazione mondo, stamani ci sarà l’inaugurazione della sede piloti nel porto di Marina.

L’appuntamento è per stamani (si entra solo su registrazione) alle 10. Un evento particolarmente sentito dall’Autorità portuale, che ne dà informazione alla cittadinanza. Il mondo marittimo sta vivendo un momento particolarmente fertile: il piano regolatore portuale, dopo 30 anni di attesa, sta navigando a vele spiegate, e promette di dare slancio a un indotto che si sta rivelando un vero e proprio punto di riferimento per il mondo marittimo. Oltre a questo c’è anche il progetto Waterfront che aspira a rivoluzionare tutta Marina. Stamani l’inaugurazione della nuova sede che punterà a guidare questo cambiamento che gli stessi marinelli giudicano come epocale per una struttura che offre lavoro a tutta la provincia.