Nuova idrovora per Marina. Ad aprile partono i lavori per l’impianto dell’area est

La sindaca Serena Arrighi interviene per rassicurare i cittadini di Marina dopo le recenti piogge che hanno creato allarme tra i residenti dopo il blocco all’impianto di drenaggio delle acque. "L’idrovora di Marina est funziona ed è costantemente sotto controllo – spiega Arrighi –. Presto riprenderanno i lavori per l’installazione del nuovo impianto. L’attenzione per la sicurezza idrogeologica del territorio è sempre massima, così come quella per la manutenzione di tutti gli impianti – prosegue Arrighi –. E questo riguarda ovviamente anche l’idrovora di Marina est, le cui condizioni sono costantemente monitorate tanto in loco quanto direttamente dalla sala operativa comunale dalla nostra Protezione civile. È stato così che martedì scorso, in occasione delle forti piogge che hanno interessato tutto il territorio, i nostri tecnici si sono subito accorti di un problema all’impianto e sono prontamente intervenuti per risolverlo: una manichetta per idrovore mobili era cascata in un canale e questo aveva comportato un blocco dell’impianto. Appena identificato il problema la manichetta è stata rimossa, le pompe hanno ricominciato a fare il loro lavoro e la situazione è visibilmente migliorata". Insomma una situazione dovuta al caso e risolta in tempi rapidi dai tecnici comunali. Ma la sindaca non si limita a rassicurare i residenti, ma risponde anche alle domande di quanti si stanno chiedendo se e quando sarà realizzata l’idrovora più potente da posizionare su Marina est. "Quanto accaduto è però la dimostrazione di come tutti dobbiamo essere attori protagonisti della sicurezza del territorio e di come sia importante che tutti non solo facciano attenzione a quello che finisce in fossi e canali – conclude lriferendosi all’intervento dei tecnici –, ma si preoccupino anche di segnalare tempestivamente ai tecnici e alle autorità eventuali problemi. Tornando infine alla situazione di Marina est sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova idrovora più moderna di quella attuale. Ma non è tutto perché il progetto prevede di realizzare anche una grande vasca di cemento armato a tenuta stagna, molto più grande di quella attuale, e sarà installata una pompa più potente. Il cantiere è al momento fermo a causa del livello della falda troppo alto, ma appena questo scenderà, presumibilmente entro il mese di aprile, i lavori ripartiranno regolarmente".