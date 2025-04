Nove lezioni per conoscere il mondo dell’enologia

Nove lezioni per conoscere il mondo del vino e la sua storia e diventare perfetti assaggiatori. Si tratta del corso proposto dall’associazione Cava, la Compagnia amici del vino apuo lunense per promuovere le produzioni vitivinicole delle zone Liguria di Levante, Cinque Terre, Valle del Magra, Lunigiana, Colli di Luni e Candia dei Colli Apuani, ma anche i prodotti del Nord, Centro e Sud Italia con le loro peculiarità. Dal 23 aprile all’11 giugno in programma lezioni nell’enoteca Cordiviola a Marina a partire dalle 20.30. Ai partecipanti saranno forniti il libro di testo e una valigetta con sei bicchieri da degustazione. Tutte le lezioni saranno articolate in una prima fase teorica e in una seconda pratica, in cui gli aspiranti assaggiatori saranno accompagnati verso la conoscenza delle tecniche di degustazione dei vini con l’ausilio di schede elaborate dai maestri assaggiatori, in un percorso visivo, olfattivo, gustativo tattile. Si terranno poi serate di degustazione, visite guidate alle cantine, e i viaggi di conoscenza del mondo del vino che l’associazione organizza durante l’anno. Per informazioni chiamare Massimo Cordiviola al 339 60.69.118 o Aldo Pezzica al 347 544.93.52.