Notte pazza con il dj Colombo

Grande serata all’insegna della musica domani sera al Barlume. Per il party Lumen torna a Marina un dj guest d’eccezione, Eugenio Colombo. Già protagonista al mixer nello scorso ottobre, Colombo è un artista della consolle esperto e conosciuto, con un grande numero di appassionati. Solo su Instagram conta più di 550mila follower. Colombo è attivo da tempo in mezza Europa ed è spesso protagonista di eventi in manifestazioni di riferimento come ‘Pitti Immagine Uomo’ ed in top club come il Peter Pan di Riccione. Eugenio Colombo è anche un personaggio tv, da tempo nel cast di ‘Uomini e Donne’, programma tv creato da Maria De Filippi. Ogni venerdì in consolle artisti di livello assoluto. Al mixer Luca Pedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c’è ‘Max The Voice’. Dalle 19 alle 2 di notte il divertimento è assicurato con la compagnia giusta, l’atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio per far arrivare sorrisi e relax. Il venerdì sera di Lumen non è però solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. E’ un mix con una formula originale, perfetta per far scatenare le persone che stanno bene tra loro. Al Barlume dalle 19.30 l’aperitivo è servito su prenotazione. Da mezzanotte, club&drink al costo di 10 euro.