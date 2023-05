Notte di jazz per il 2 giugno

Venerdì Aulla ospiterà i “Double Exposure Feat Massimiliano Furia” in concerto. Arci Agogo, Comune di Aulla e la trasmissione ’Misterioso’ di Contatto Radio popolare Network, portano in Lunigiana un nuovo evento musicale in cui si fondono free jazz ed elettronica. Sfondo inusuale il cortile della Biblioteca Salucci, in piazza Garibaldi. "Celebreremo la Festa della Repubblica con una serata culturale d’avanguardia", dicono gli organizzatori. Protagonisti: Francesco Massaro, Francesco Pellegrino, entrambi sax, clarinetti ed elettronica e Massimiliano Furia alle percussioni. Un mix di esperienze: Massaro sassofonista e compositore scopre l’elettronica; Pellegrino nasce come musicista elettroacustico e poi studia come clarinettista e sassofonista; Furia, unico lunigianese della formazione, batterista e percussionista apprezzato in ambito nazionale, rivolto da anni alla sperimentazione jazz. Info 339 7888705; 331 3647843.