'Noti e meno noti': Frediani rende omaggio ai meritevoli massesi

Fresca di stampa l’ultima opera di Franco Frediani (nella foto). In un volume, primo di una serie, ricco di foto e documenti, sotto il titolo di ’Noti e meno noti’ sono raccolte 50 biografie di illustri personaggi massesi vuoi per nascita, adozione o per semplice frequentazione. Nelle oltre 100 pagine di testo si avvicendano personaggi, importanti o meno, ma degni tutti di essere ricordati. Il volume si avvale della prefazione di Olga Raffo: "Ancora una volta – scrive la Raffo – Frediani ha voluto dimostrare, con quest’ultimo lavoro, il suo grande amore per Massa. Ho preso in esame i vari personaggi che sono stati oggetto della sua minuziosa ricerca, personaggi che, in buona parte, ho potuto conoscere in quanto nativa di Massa dove ancora vivo. L’autore è riuscito a fornire profili biografici molto dettagliati di figure che hanno avuto un ruolo determinante per la nostra città, ma anche di persone quasi sconosciute non per questo meno significative. Mi riferisco a personaggi che hanno conferito lustro a Massa con la loro attività nell’ambito della cultura, della medicina, dell’istruzione, della politica, dell’arte, ma anche dell’artigianato e dell’aviazione... ".

Tra i nomi si segnano i medici Carlo Orecchia, che ebbe il pregio della realizzazione della prima sala operatoria dell’ospedale massese, e Giovanni Battista Sarteschi, che vanta il record di 80mila interventi effettuati; politici come il senatore Giulio Guidoni, personaggi storici come l’eroe dei Mille garibaldini Francesco Frediani e i partigiani che hanno combattuto per la Liberazione: Pietro Del Giudice e Alfredo Gianardi, detto Vico. Non manca la cultura, con Stefano Giampaoli, Mario Germani, Riccardo Rossi, Nella Marchesini e Maria Tonini. Il libro è in vendita in alcune librerie e edicole della città.