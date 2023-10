Note di Ven chì festival. Lo show al Ponte di Ferro

Domami cala il sipario sul ‘Vèn Chì Festival, Carrara Suoni Aperti’, la manifestazione ideata da Aps Oltre che ha portato artisti ed esperti del suono ad incontrarsi a Carrara. Questo il programma di oggi, che si apre alle 18,30 in piazza Gramsci con il talk di Marco Cirillo Pedri e Camilla Palagi, sui temi del festival, in particolare l’idea di raccontare un paesaggio sonoro e le sonorità che lo compongono. A raccontarci come avviene questo processo creativo al Palco della Musica saranno Riccardo Tesio, fondatore dei Marlene Kuntz, e Alessio Mosti, sound designer che ha curato la residenza musicale del festival dal titolo ‘Studi Sonori’. Mentre alle 19,30 all’Officina d’Arte Ponte di Ferro verrà servito l’apericena preparato dal locale Na Ringa N Do’ e a seguire il workshop ‘Carrara Live Coding’, laboratorio che ha unito la musica agli strumenti tecnologici attraverso il processo del live coding, una tecnica di registrazione dei suoni in tempo reale, utilizzata ormai da un decennio da una comunità di artisti di livello internazionale, attivi online e non, che hanno dato vita ad un vero e proprio movimento musicale.