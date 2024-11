Nonna Maria Vittoria compie 106 anni. Grande festa in Rsa

Festa grande alla residenza per anziani ’Villa Andrea’ di via Forlanini a Massa dove ieri è stato festeggiato un traguardo importante. Nonna Maria Vittoria Barboero (nella foto) ha compiuto infatti 106 anni. Barbieri è l’ospite più longeva della Rsa massese. Per l’occasione è stata raggiunta dai parenti che l’hanno festeggiata insieme allo staff della struttura con una grande torta di compleanno e il loro affetto. "Abbiamo festeggiato il traguardo dei 106 anni della nostra più longeva ospite Maria Vittoria Barbieri che fa parte della nostra famiglia da più di 6 anni – fa sapere Mario Natale della Rsa Villa Andrea –. Calorosi e sinceri auguri alla nostra nonnina da parte dello staff di Villa Andrea augurandole cento di questi giorni".