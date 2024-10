Nonna Antonietta compie 100 anni

A 20 anni, nel 1944, partì da sola dalla Sardegna per raggiungere il marito in Lunigiana. Festa grande a Pognana, piccola frazione di Fivizzano, per i 100 anni di nonna Antonietta. In piena guerra, Taddei, ora centenaria, lasciò Carbonia in Sardegna e intraprese un viaggio lungo e difficile mentre era in attesa del suo primogenito. Taddei rimase ben presto vedova del coniuge Pietro Malcotti, scomparso prematuramente, sola e con ben sei figli a carico. Domenica scorsa, nonna Antonietta, che vive tutt’ora a Pognana con la figlia Laura, ha raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita. Per l’occasione, erano presenti i 5 figli ed anche i nipoti dalla centenaria che è stata festeggiata a dovere da tutto il borgo. All’evento è giunta la vicesindaca di Fivizzano Giovanna Gia, con un omaggio floreale per Antonietta, la più longeva di Pognana.

Roberto Oligeri