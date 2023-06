Non esponeva la tabella alcolemica: sanzionato locale

Controlli interforze a Villafranca, coordinati dalla Polizia di Stato con il concorso di carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana – impiegato anche personale dell’Ufficio immigrazione e dalla Squadra di Polizia amministrativa della questura – volti in particolare alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità predatoria, spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni ogni condotta di illegalità diffusa che minacciano l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati controllati i 4 centri di accoglienza straordinaria in cui sono stati identificati 25 ospiti con regolare cedolino della struttura. E sono stati effettuati controlli a esercizi pubblici della zona per verificare la regolarità delle licenze commerciali e del rispetto delle relative prescrizioni. A un’attività commerciale non in regola con l’obbligo di esposizione delle tabelle di concentrazione alcolemica, è stato avviato il relativo procedimento amministrativo: la sanzione amministrativa va da 300 a 1200 euro. Controllati 107 persone e 55 veicoli. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno per contrastare ogni fenomeno di illegalità e aumentare la percezione di sicurezza.