Non è ancora finita per Sogegross. Il Comune ricorre alle carte bollate

Tanto tuonò che piovve. Il Comune l’aveva promesso e l’ha realizzato. Con la firma del sindaco Francesco Persiani l’amministrazione comunale ricorre al tribunale amministrativo regionale per opporsi alla decisione della commissione paritetica di far naufragare la famosa variante Sogegross, che nel corso dei mesi scorsi aveva infiammato consigli comunali e fatto salire sulle barricate le associazioni del commercio.

L’amministrazione comunale, dopo il ’destro’ patito da Provincia e Regione, non vede ancora finita la battaglia e ricorre alla carte bollate. La Variante semplificata al Regolamento urbanistico del Comune di Massa riguardava un’area produttiva dismessa di circa 11.800 metri quadrati, un lotto ex Dalmine, all’incrocio tra via Olivetti e via Massa-Avenza, che l’amministrazione aveva individuato come lotto edificabile nel precedente piano di lottizzazione scaduto e con destinazione ’edifici ed aree a carattere industriali/artigianali’ nel Regolamento Urbanistico. La previsione urbanistica che era stata approvata in consiglio comunale e poi bloccata dalla commissione paritetica interistituzionale, attribuiva circa 5mila metri quadrati di nuova edificazione ma per il commercio all’ingrosso compreso l’alimentare, cambiando destinazione d’uso, per dare risposta al progetto presentato dal colosso Sogegross. Oggi il Comune passa all’azione e presenta un ricorso al Tar. "Abbiamo dato mandato all’ufficio legale – dichiara il sindaco Persiani –di impugnare la decisione della commissione paritetica ritenendo che il provvedimento di rigetto sia infondato e ingiustificato in fatto e in diritto. Oltretutto come abbiamo già avuto modo di dichiarare trattasi di una decisione prettamente politica sui generis di fatto applicata per la prima volta e come tale abnorme". AM