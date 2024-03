’Noi afghane’, voci di donne che resistono ai talebani. Incontro nella sala consiliare

Domani, alle 17, nella sala consiliare del Comune, si terrà l’evento ’Noi afghane’, organizzato da Azione Massa Carrara, in particolare grazie all’apporto di Azione under 30 Massa. Relatrici dell’evento sono Cristiana Cella, giornalista e attivista del Cisda (Coordinamento italiano sostegno donne afghane), e Antonella Mariani, caporedattrice dell’Avvenire e curatrice del libro ’Noi Afghane, voci di donne che resistono ai talebani’. Le giornaliste tratteranno le problematiche legate alla condizione delle donne in Afghanistan, in particolare dopo i recenti fatti del 2021 che hanno riportato al potere i talebani. I saluti di Azione saranno portati da Barbara Masini, responsabile nazionale diritti del partito di Carlo Calenda, e il responsabile di Azione under 30 Massa Carrara Samuele Boni.