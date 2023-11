No agli alcolici nell’area dello Stadio

Vietata la vendita di alcolici in occasione della partita Carrarese – Pescara in programma domenica alle 14 allo stadio dei ‘Quattro Olimpionici Azzurri. Nello specifico l’ordinanza vieta agli esercizi pubblici e ai circoli privati nelle vicinanze dello stadio di vendere o somministrare bevande contenenti alcool superiore al 5% dalle 12 alle 15. L’ordinanza prevede anche che tutte le bevande vengano servite, anche in caso di asporto, in bicchieri e in bottiglie di plastica, vietando ai gestori di consegnarle complete di vetro e lattine. L’interdizione riguarda Caprice 2, Eurobar, pasticceria Franco, bar Pieri, ristorante Le cocchette, circolo Ginger, circolo Perticata, pizzeria ‘La casetta magica’, alimentari Vario, supermercato Punto Sma, alimentari La cantinetta, premiata forneria Mussi Benito, alimentari Baicu, alimentari Khafaga, e i punti bar ubicati all’interno dello stadio gestiti dalla Carrarese calcio.