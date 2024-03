Nidi, iscrizioni aperte e open day per i genitori negli asili comunali

Fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali. Possono accedere i bambini che alla data del 1 settembre 2024 abbiano compiuto i tre mesi e non abbiano superato i tre anni entro il 31 dicembre. I piccoli che frequentano già un nido hanno diritto di precedenza.

E’ necessario, inoltre, che i bambini siano in regola con gli obblighi vaccinali, come previsto dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017.

Per informazioni e avere supporto nella compilazione della domanda on-line è possibile telefonare all’Ufficio Asili Nido ai numeri 0585/641456- 641448 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15.30 alle 17, oppure scrivere una mail a [email protected]. Il bando di iscrizione è consultabile sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it.

Per far conoscere ai genitori i servizi, le attività formative e l’offerta didattica nei nidi, il Comune ha organizzato gli open days in programma il 3, 4, 10, 11 e 12 aprile, dalle 16 alle 18.

Queste le strutture visitabili: Il Koala in via Casalina a Bonascola (sezione ”Grandi” alla Scuola dell’infanzia San Luca di Bonascola), Le Mimose in via Luni ad Avenza e a Marina La Cicogna in via Bassagrande e La Trottola in via Marco Polo.