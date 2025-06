Nicoleta vola in Francia: "Sto realizzando un sogno"

Denisa Nicoleta, studentessa dell’Istituto “Barsanti” di Massa, a settembre partirà per la Francia dove trascorrerà un intero anno scolastico, grazie alla borsa di studio promossa da Fondazione Marmo e Fondazione Intercultura nell’ambito del programma Eccellenze Apuane. Ha ricevuto il premio durante un incontro a cui hanno partecipato Bernarda Franchi, presidente di Fondazione Marmo, Beatrice Melani e Anna Lunghi, volontarie del Centro locale Intercultura di La Spezia. Il progetto, sostenuto da Lumina Srl e Benetti Azimuth Spa, è destinato a studenti meritevoli di Carrara ai quali offre la possibilità di accedere a un’esperienza internazionale altamente formativa. La selezione curata da Intercultura ha premiato Denisa per il suo impegno e le sue eccellenti capacità scolastiche.

"Questo mio sogno nasce dall’amore che ho sempre provato per viaggiare, alimentata dalla mia curiosità di scoprire gli altri popoli, i loro paesi e la loro cultura – dice Denisa Nicoleta –. Non ho aspettative precise ma spero di crescere grazie alle future esperienze legate alla famiglia, alla scuola e a tutto ciò che mi circonderà. sono molto emozionata perché sto realizzando un mio grande sogno anche grazie a questa borsa di studio". Denisa dopo il diploma vuole proseguire gli studi in giurisprudenza.

"Un’esperienza formativa all’estero è senz’altro un arricchimento dal punto di vista scolastico ma anche umano" commenta Bernarda Franchi, presidente della Fondazione Marmo che ha rinnovato la collaborazione con Intercultura anche per il prossimo anno scolastico 2026-2027 la loro collaborazione. "Le borse di studio della Fondazione Marmo sono un contributo importante, non solo per i ragazzi che ne beneficiano allargando la loro visione del mondo e le loro future possibilità di carriera, ma anche per la scuola italiana che attraverso questi scambi allaccia rapporti e collaborazioni con le scuole di altri Paesi, internazionalizzandosi sempre di più" dichiara Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura.