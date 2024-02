"Nessun favoritismo nei servizi teatrali"

"Non facciamo favori a nessuno". Così la sindaca Serena Arrighi replica ai consiglieri di minoranza Simone Caffaz e Maria Mattei, che avevano chiesto di ridare dignità all’invalido che aveva perso il lavoro nei servizi teatrali. "Dispiace dover rispondere a ricostruzioni non solo non veritiere, ma che per giunta non si fanno scrupolo di strumentalizzare le vicende di una persona – dice la sindaca Arrighi –. Si tratta di accuse infondate che dimostrano non solo una completa ignoranza della materia e del caso di specie, ma anche di norme e regolamenti. Amministrare una città significa fare scelte e sembra assurdo doverlo ricordare. Rispettare leggi e seguire procedure, a prescindere dai singoli casi, dall’empatia che si può provare verso una persona e persino, mi rendo conto che questa cosa possa sconvolgere chi è figlio di un certo tipo di vecchia politica, da richieste di scorciatoie o trattamenti ad personam". La prima cittadina risponde anche in merito alla gestione dei servizi teatrali affidati a una società privata. "Quanto infine alla esternalizzazione dei servizi teatrali questa non è certo una novità visto che Nausicaa non se occupa più dalla stagione 2019-2020 – aggiunge Arrighi –, mentre l’attuale fornitore è stato individuato una prima volta nel 2021 e ha cominciato proprio quell’autunno a seguire la stagione alla sala Garibaldi. Come amministrazione, tra l’altro, non abbiamo mai nascosto il desiderio di internalizzare nuovamente i servizi teatrali, ma purtroppo finora non è stato possibile oltre che per ragioni economiche perché Nausicaa non dispone attualmente di tutte le figure necessarie a gestire un teatro".