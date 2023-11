Neomech, iniziate le lezioni ma c’è ancora posto

E’ partito il primo corso Its nella provincia di Massa Carrara, formazione tecnica superiore realizzata in collaborazione con la Fondazione Prime chiamato Neomech23 che avrà il compito di istruire tecnici superiori per la produzione di sistemi meccatronici integrati. I 20 studenti iscritti hanno già iniziato le lezioni che si tengono nella sede dell’istituto Galilei mentre al Centro congressi della Provincia a Marina di Massa si svolgono altri momenti istituzionali. Ma c’è ancora posto per iscriversi perché ci sono ancora 5 posti disponibili: il termine ora è stato spostato al 20 novembre ma potrebbe arrivare anche alla fine dell’anno.

Il percorso formativo biennale promosso e organizzato dalla Fondazione Its Prime prevede 1800 ore suddivise tra un 30% di teoria e 70 di pratica: lezioni in aula e attività di laboratorio per 1.100 ore e stage in aziende del settore, per 700. Costituisce una delle tappe del percorso attivato anche grazie alla firma di un protocollo di intesa a Palazzo Ducale nel 2022 e con la sigla del patto locale per la formazione e l’orientamento a gennaio 2023, con la Regione capofila. Ieri la conferenza stampa nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale. "Sono felice e soddisfatta di essere qui per raccontare il raggiungimento di un obiettivo a cui, in squadra, abbiamo lavorato per lungo tempo – ha detto l’assessora della Regione Toscana all’istruzione e formazione professionale, Alessandra Nardini – : portare anche nel territorio di Massa Carrara un percorso Its. Quest’anno, come Regione, non solo garantiamo l’offerta formativa più ampia di sempre, dando alle 9 Fondazioni ITS attive la possibilità di vedere cofinanziati ben 51 percorsi ma per la prima volta mettiamo in campo un’offerta formativa che coinvolge tutte le province".

"Una scommessa vinta – ha ribadito il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – da un’idea nata circa 3 anni fa insieme alla dirigenza dello stabilimento Baker Hughes di Massa per rispondere alle esigenze e alla difficoltà a reperire figure professionali all’interno della nostra provincia". Grande soddisfazione anche da parte della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, e dell’assessora del Comune di Massa, Monica Bertoneri, dell’amministratore del Consorzio Zia, Norberto Petriccioli, di Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico, di Confindustria tramite il rappresentante Bernardino Papaogli Tacca e dei sindacati presenti, Nicola Del Vecchio e Umberto Faita di Cgil e Fiom Cgil, Michele Folloni Fim Cisl.