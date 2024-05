’Ne(e)twork’. Via al progetto per i giovani

Il Comune lancia un progetto dedicato ai giovani che non studiano e lavoro, ammesso al cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri intitolato "Ne(e)twork", di cui lo stesso è capofila con la collaborazione di enti del terzo settore tra cui, in qualità di partner, la Cooperativa Sociale Cassiopea, l’agenzia formativa accreditata Serindform, le associazioni Comunità Interattive Aps E Spin8, Aias Onlus e Autismo Apuania Aps. Ha quindi bandito un avviso per la realizzazione di percorsi di formazione gratuiti rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliati sul territorio di Montignoso che sono inattivi, inoccupati, disoccupati, non iscritti a scuola, università, corsi di formazione o aggiornamento professionale, compresi giovani con disabilità.

I corsi di formazione saranno tenuti dall’Agenzia Formativa Serindform. Si tratta di 3 corsi di formazione, ciascuno con un numero massimo di 6 iscritti e ha la durata di 60 ore. Inoltre sarà prevista l’attivazione di 3 stage e tirocini: i destinatari saranno selezionati tra coloro che hanno partecipato e ottenuto l’attestato di frequenza ad uno dei tre corsi di formazione sulla base di un colloquio motivazione. Lo stage avrà una durata massima di 4 mesi e sarà prevista un’indennità massima di 500 euro. Le domande devono essere presentate entro il 17 giugno, all’ufficio protocollo del Comune, con raccomandata oppure tramite Pec a [email protected]. Le informazioni possono essere richieste via mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0585 8271221.