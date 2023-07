Nausicaa e l’ambiente Raccolta differenziata Tre progetti in campo per aumentare il servizio

di Daniele Rosi

Aumentare i servizi di raccolta differenziata con tre progetti pensati ad hoc. Sotto queste premesse si è svolta in Comune la presentazione con Nausicaa di tre proposte progettuali rese possibili dai finanziamenti Pnrr, che serviranno per incrementare la quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati da sottrarre allo smaltimento e avviare al recupero. Le proposte progettuali, mostrate dall’ingegner Matteo Bertoneri con alcuni rendering nella commissione congiunta affari generali e urbanistica, presiedute da Sirio Genovesi e Augusto Castelli, vanno ad ampliare la gamma dei servizi di raccolta differenziata. Alla presentazione anche l’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini, il dirigente Giuseppe Bruschi e il direttore generale di Nausicaa Lucia Venuti. Il costo complessivo dei tre progetti supera di poco i due milioni e mezzo di euro ed è pensato per modificare alcune aree all’interno del territorio comunale, con centri di raccolta, isole di prossimità, aree di cortesia e miglioramenti ai servizi.

Il primo dei tre progetti consiste nella creazione di un centro di raccolta tra via Anderlino e via Giovanni Pascoli, in località Anderlino, scelto perché non troppo distante dal centro abitato, facilmente raggiungibile e a basso impatto paesaggistico. Nell’area si prevede la realizzazione di aree per il conferimento di ingombranti come legno, inerti, sfalci e potature; più rifiuti differenziati come carta, plastica o vetro, con sistema di controllo accessi. In più un’area per rifiuti pericolosi: farmaci scaduti, pile, batterie, toner, oli e grassi vegetali e minerali. Il secondo progetto, denominato ‘Scouwp’, acronimo di ‘Smart&courtesy waste point’, è pensato invece per incrementare la raccolta differenziata sul territorio comunale.

Nelle frazioni montane sono previsti sistemi di raccolta di tipo stradale a Colonnata, Bedizzano, Codena, Miseglia, Bergiola, Torano, Gragnana e Castelpoggio; raccolta con controllo accessi con contenitori stradali standard a Sorgnano e raccolta misto porta a porta e isole a Noceto, Fontia, Montia e Foce. A Carrara centro tre isole in via del Cavatore, piazza Brucellaria e San Martino. Infine delle isole di cortesia in via Giovanni Pascoli in località Anderlino, sul viale XX settembre lato ovest in direzione Marina, sul viale Domenico Zaccagna e in via Piave. La terza e ultima proposta è invece denominata ‘R.D. 4.0’, già avviata nel centro storico di Carrara con l’utilizzo di un mezzo monoperatore con il compito di svuotare contenitori stradali con sistema di aggancio del tipo ‘a fungo’, e con sistema di apertura contenitore dal basso.

Sul territorio sono state realizzate 39 isole ecologiche ad accesso controllato, ognuna con 5 contenitori: secco, organico, carta, plastica e vetro. Ogni isola ecologica è dotata di sistema di controllo elettronico e misurazione del grado di riempimento, con trasmissione a Nausicaa. Obiettivo sarà installare le principali frazioni comunali di 10 distributori automatici di sacchetti, altrettanti eco-compattatori, e installare un sistema informatizzato di controllo accessi.