Nausicaa dimentica il paese di Bedizzano: "Sommersi dai rifiuti"

"Salve avrei bisogno di smaltire degli ingombranti" disse a settembre un residente di Bedizzano telefonando a Nausicaa. "Certo li metta pure sulla strada che poi richiamiamo per concordare il ritiro", risposero dalla multiservizi. Eppure da settembre quella telefonata per concordare il ritiro non è mai arrivata, e gli ingombranti sono ancora in via Martiri di Belfiore. E come sempre in questi casi i cittadini sono costretti a rivolgersi al nostro giornale. La denuncia arriva da Maria Alberta Pensierini la figlia di un residente di 85 anni, che lo scorso settembre aveva svuotato la cantina e poi aveva telefonato a Nausicaa per sapere come fare a conferire una piccola quantità di ingombranti. L’uomo sostiene che dalla partecipata gli avevano suggerito di mettere momentaneamente il materiale lungo la strada, su suolo pubblico, e che in un secondo momento sarebbe stato ricontattato per lo smaltimento. Ma così non è stato. E nonostante le altre numerose chiamate dell’85enne i rifiuti sono ancora in strada. "Mio padre ha chiamato numerose volte Nausicaa – spiega la figlia del residente – e ogni volta o non rispondono o dicono cose diverse. A settembre hanno detto che doveva mettere le cose da buttare sulla strada e che poi sarebbero passati a levarle. Ora invece dicono che le deve portare all’isola ecologica del paese, ma mio padre non ha i mezzi per poterlo fare. Mi chiedo perché i paesi a monte siano tenuti così poco in considerazione e gli anziani ancora meno". Oltre al caso degli ingombranti da Bedizzano fanno sapere che i bidoni con la tessera spesso non funzionano perché rimangono bloccati, e così nelle isole ecologiche del cimitero e del campo sportivo si creano discariche a cielo aperto. "Segnaliamo anche – concludono i residenti – la pericolosità della casa fatiscente di via Martiri di Belfiore, segnalata con una transenna e che rischia di cadere a pezzi".

Alessandra Poggi