'Natura naturans' a Carrara: un museo a cielo aperto con il verde di Selva Aurea

Si intitola ‘Natura Naturans’ la mostra dedicata alla natura in programma dalle 10 alle 20 del primo ottobre all’Accademia. Si tratta del progetto di art project voluto da Silvia Meneghetti (titolare di Selva Aurea), che è stato curato dalla storica dell’arte e giornalista Natalia Encolpio in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. "Il cielo in una stanza, anzi un museo a cielo aperto – spiegano gli organizzatori –. Arte en plein air tra alberi secolari, in riva al lago e tra i faraglioni di Selva Aurea nel cuore della Sabina. Selva Aurea diventa così una galleria d’arte sospesa tra il verde del parco e il blu del cielo. ‘Natura Naturans’ è un evento di arte, di cultura viva, in un luogo speciale. L’idea è quella di mostrare in presa diretta (come dicono i registi) come nasce un’opera d’arte e come nello stesso posto si possano vedere, percepire e seguire percorsi di creatività completamente diversi. E così a Selva Aurea si potranno ammirare le sculture di Lorenzo Perrucci (di Varese) e Michele Boccacci (di Assisi): tecnologia sofisticata e materiali antichi, e le illustrazioni di Valentina Tornaboni (di Massa) che popolano il mondo incantato del parco di animali delle fiabe. Colori e forme nelle opere dei pittori Alessio Betti (di Lavaiano) e Giulia Luzzi di Cascina. Un’occasione per vedere, scoprire, ammirare e perdersi nell’arte e nella natura. Unendo anche passato e futuro, come accade nelle opere di Lorenzo Perrucci e Michele Boccacci che sperimentano nelle loro opere tecniche ispirate dall’innovazione tecnologica facendo uso di scanner, modellazione digitale e stampante 3D. Opere da scoprire e da gustare mentre si assapora un buon vino Velenosi (dalle 17), opere che nascono in diretta e che poi verranno raccontate dagli stessi artisti durante interviste ‘A tu per tu’ in riva al lago con Natalia Encolpio. Ingresso libero e workshop gratuito per bimbi (48 anni) la mattina su prenotazione scrivendo a [email protected].