Massa, letterine e luci di Natale: tante famiglie in piazza

Massa, 13 dicembre 2023 – Migliaia di persone hanno invaso il centro lo scorso weekend, i bambini emozionati si sono messi in fila con la letterina per incontrare Babbo Natale. La casa di Babbo Natale e l’ufficio postale, con tanti timbri, letterine e caramelle, sono aperti tutti i pomeriggi fino al 24 dicembre. Mamma Natale nel suo salotto in via Porta Fabbrica regala sorrisi e dolciumi il sabato e la domenica fino al 24 dicembre. Sempre nel salotto il giovedì i bambini potranno sedersi e ascoltare un racconto di Natale. Il bosco dei folletti in via Cavour è aperto tutti i sabato e domenica fino al 24 dicembre, un percorso alla scoperta del magico mondo della natura incantata. Ogni venerdì ospiterà l’Elfa Natura e il laboratorio creativo a tema natalizio. Ad attrarre famiglie, ragazzi e adulti di ogni età non sono soltanto le tante iniziative ma anche i negozi aperti che propongono idee regalo di diverse tipologie e fasce di prezzo. Un vero e proprio centro commerciale ma all’aperto con molti locali accoglienti dove sostare dopo una bella passeggiata. Sono proprio i commercianti dell’associazione Massa da Vivere che hanno realizzato, offerto e curato i Luoghi del Natale con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confimpresa, Agraria Cantarelli, Hotel La Bussola, Imel, Efa, Centro Apuano Revisioni, Il Vetraio, L’aroma del Caffè, Faber, Associazione Aiuto alla Vita, Ottikontatt Piazza Aranci e Nuova Massa Legnami.

"Quello che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta è vedere i bambini uscire dalla Casa di Babbo Natale con l’espressione soddisfatta e gioiosa – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere – Molte persone, ci dicono gli Elfi disseminati nei vari luoghi del Natale, vengono dalle città vicine e si stupiscono che tutti gli eventi siano gratuiti". I Luoghi del Natale fanno parte del programma di “Massa Natale - Un Bosco di Magia”, un alternarsi di appuntamenti pensati dall’amministrazione Comunale di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn “Massa da Vivere”. Ogni giorno iniziative fino al 7 gennaio. In piazza Bertagnini c’è poi la casa di Pan di Zenzero, che fa da cornice agli eventi natalizi. E a gennaio la Befana aspetterà i bambini nella sua cucina in via Cavour. Per info l’Elfo dell’Ufficio postale è pronto a rispondere alle domande nella sua casetta in piazza Aranci.