Natale in Musical: sold out per lo spettacolo di Clacsonbeauty al Garibaldi

Sold out per lo spettacolo ‘Natale in Musical’ della Clacsonbeauty, di scena questa sera alle 21 al Garibaldi. Si tratta dello spettacolo natalizio organizzato da Avis Carrara, un regalo per tutti i donatori ma anche per promuovere la cultura della donazione. Due ore di spettacolo musicale con medley dei più celebri musical portati sul palco da Clacsonbeauty di Maria Corsini, reduce dal grande spettacolo ‘Senz’ali, né gloria’.

La serata che sarà presentata da Andrea Secci di Radio Nostalgia creerà una magica fusione di musica, danza e atmosfere festive. Questo musical oltre a celebrare il Natale segna anche l’avvio delle celebrazioni per il 70esimo anniversario di Avis Carrara, che sarà ufficialmente festeggiato a gennaio 2025. Un traguardo importante per l’associazione, che promuove costantemente la cultura della donazione di sangue e il valore della solidarietà. ‘Natale in Musical’ sarà una serata speciale, che unisce il fascino delle festività alla forza della musica, in un’atmosfera coinvolgente e festosa. Questo spettacolo dà il via ai festeggiamenti per un anniversario che rappresenta un’importante tappa nella storia di Avis Carrara, simbolo di impegno, comunità e generosità. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica, che celebra tanto la bellezza del Natale quanto il prezioso lavoro svolto da Avis, sempre al fianco della comunità.

"Si tratta di una sorta di regalo per i donatori e per chi è vicino all’Avis – commenta il presidente Nicola Baruffi –. Ma sarà anche l’occasione per iniziare i festeggiamenti del settantesimo anno di fondazione di Avis Carrara. Il 16 gennaio ci sarà la premiazione dei donatori più meritevoli. Lo spettacolo è un modo per ricordare l’importanza della donazione. Rispetto allo scorso anno le donazioni sono state 2700, un tre per cento in meno dello scorso anno. Si può donare al Noa da lunedì a sabato. Possono donare i cittadini a partire da 50 chilogrammi di peso e in buona salute da 18 ai 60 anni, chi lo fa già anche fino a 66".