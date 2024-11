Natale di spettacoli e di musica. Luminarie e cieli di stelle in centro, a Marina e ad Avenza

Come da tradizione in occasione di Sant’Andrea e della fiera si accenderanno le luminarie in tutta la città. "Sarà un Natale all’insegna dell’arte, della cultura, della buona musica, ma anche del coinvolgimento dei cittadini – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Abbiamo pensato a un programma che possa attrarre pubblici diversi, ma connotato da una unica ricerca della qualità e del bello. Tornerà anche quest’anno in piazza del Duomo un grande albero artistico, un’installazione site specific di Vincenzo Marsiglia. Il suo ‘Regolo’ si accenderà assieme al resto delle luminarie. Per tutto il mese di dicembre avremo tanta musica dal vivo, sia in piazza Gramsci che al teatro degli Animosi, al Ridotto e nelle chiese di Avenza, San Pietro e Santa Maria Mediatrice, dove ci sarà il gospel organizzato con Fondazione Toscana spettacolo, e poi tanti eventi a tema natalizio nei nostri musei e in biblioteca. Grazie alla collaborazione con Oltre e la focal point Unesco Maura Crudeli ci saranno tanti laboratori per grandi e piccini, e una speciale casa di Babbo Natale all’interno di un fondo di piazza Alberica".

"Come l’anno scorso avremo nuovamente il grande soffitto di luci in piazza Alberica e saranno illuminati parte del centro storico, via Giovan Pietro e via Gino Menconi ad Avenza storica – aggiunge l’assessore al Commercio Lara Benfatto –, via Casola e via Campo d’Appio alla Prada, con cento lampioni e Marina da piazza Menconi fino a via Rinchiosa, senza dimenticarci dei paesi a monte dove sosterremo le attività e le iniziative delle Pro loco. Cento nuovi lampioni per illuminare la Prada messi da Nausicaa "Abbiamo pensato di migliorare l’ area della Coop fino alla parte ovest del Peep" – spiega l’assessore alle Partecipate, Carlo Orlandi –". "I cento nuovi lampioni incentiveranno anche il decoro e consentiranno ilrisparmio del 70 per cento" aggiunge il presidente della multiservizi, Antonio Valenti.