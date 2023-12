Natale con la satira. Il jingle di Timbro sulle lacune della città

CARRARA

È uscito il video natalizio in carrarino dell’imprenditore della ristorazione Giacomo Timbro titolare del Bon Pro e del Rebacco. Giacomo lo ha registrato assieme ai due storici amici: Simone Lorenzini e Lorenzo Tenerani. I tre amici lo hanno girato di notte in varie parti della città, quelle che come per esempio l’ex ospedale civico sono state e sono al centro di feroci polemiche, e poi il cavalcavia di viale Galilei, palazzo civico, simbolo dell’amministrazione e del potere, che spesso scontenta i cittadini.

Come già accaduto lo scorso anno il video a poche ore dall’uscita è diventato virale con centinaia di inoltri e condivisioni. Su Youtube il video in dialetto ha già superato le 5577 visualizzazioni.

Il videoclip musicale si intitola ‘Tordedi e tajarin, è Natale tutti i dì’’, una sorta di inno alla scontentezza cronica e perenne del carrarino, alternato dal gingol "A Carrara a l’è cussì tordedi e tajarin tutti i dì, il Natale i è tutti i dì. T’l po’ dir forta".

Un video che mette in evidenza un po’ tutte le polemiche che hanno contraddistinto l’anno in corso, il Monoblocco e il trasferimento di alcuni servizi a Massa, le allerte meteo gialle a arancio che tanto hanno fatto discutere sulla loro utilità, e che con "mareggiare e venti seri – canta Timbro in tenuta leopardata –, chiudon parchi e cimiteri", la mancanza di servizi in città, ma anche dove vanno a finire i soldi della tassa marmi.

Non potevano mancare il cavalcavia di viale Galilei, i cui ritardi nei lavori hanno visto numerose polemiche e un cambio della circolazione stradale, e la statua della ‘Ballerina’ donata alla città dalla Fondazione Marmo e posizionata all’interno della rotonda del casello autostradale.

Nella canzone di Timbro non poteva mancare una parte dedicata a ‘Bela me Carara’, la frase tipica detta dai cittadini quanto sono scontenti di qualcosa o ricordano la Carrara del passato. "Il messaggio del nostro video è semplice – spiega Giacomo Timbro – il carrarino che si lamenta sempre, a volte anche giustamente, ma poi trova sempre il modo di fare festa, non solo a Natale".

Insomma un video natalizio che come quello dello scorso anno è lo speciale modo di Timbro di fare gli auguri alla città e ai suoi concittadini.

Alessandra Poggi