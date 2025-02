Nasce ‘la Galleria in galleria’ aperta a tutte le arti e alla cultura

Un luogo di cultura, dalle arti figurative alla letteratura, creato da artisti e cittadini, che terrà le porte aperte. Sarà questo la “Galleria in galleria” che inaugura sabato alle 16.30: un’ autorevole e innovativa galleria d’arte firmata Circolo Mcl-Aghinolfi aps. Apre in Galleria Leonardo da Vinci 28 nel centro di Massa, in spazi pensati per diventare un punto di ritrovo e di riferimento per chi ama le arti e la cultura. Dalle arti figurative, la fotografia e la scultura, alla letteratura e poesia: lì sarà possibile esplorare l’arte, immergersi nell’ispirazione, entrare in contatto con tante realtà diverse.

Ne “La galleria in galleria” gli artisti potranno esporre le loro opere pittoriche o scultoree, le proprie fotografie, in mostre personali o collettive, valorizzando i propri lavori in un ambiente ad hoc. Lo spazio è pensato anche per gli artisti emergenti ai quali sarà data la possibilità di farsi conoscere senza la necessità di rivolgersi ad altre città vicine e di confrontarsi con altri artisti già affermati o emergenti.

Troveranno spazio anche scrittori o poeti, con presentazioni di libri, incontri con l’autore, letture di libri, racconti, testi vari, poesie. Per i cittadini che desiderano farlo, sarà possibile entrare a far parte dell’associazione che è presieduta da Giuliano Pietro Baracchini. "Questa nostra iniziativa vuole essere occasione di rinnovare la presenza sul territorio della nostra associazione e in generale di Mcl, il movimento nazionale del terzo settore a cui aderiamo – spiega soddisfatto il presidente Baracchini alla vigilia dell’inaugurazione – . Siamo fiduciosi che si avvicineranno a noi giovani e adulti che vogliono dare il loro contributo sia nel settore artistico/culturale che nel settore della solidarietà. Invito tutti a venire in galleria per conoscerci meglio e seguire le nostre iniziative che troverete anche sulla stampa e sui circuiti social".