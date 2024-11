Nasce il Circolo ’Paradiso’. Uno spazio per l’inclusione

Nasce un nuovo punto di ritrovo e inclusione nel Comune di Mulazzo. Si chiama Circolo Anspi ‘Paradiso’ e sarà inaugurato domani alle 17. Al taglio del nastro e benedizione dei locali, seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, del consigliere della giunta esecutiva della Società della salute Matteo Mastrini, del consigliere di indirizzo di Fondazione Carispezia Francesca Tabardi e del presidente del circolo Alessandro Bronzini.

Con questo progetto la Società

della salute intende dare avvio a un’attività ricreativa che verrà gestita da persone in carico ai servizi sociali e socio sanitari territoriali di diversa provenienza, come disabili fisici e psichici, persone a rischio di esclusione sociale o svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o vittime di violenza. Attraverso il bar bottega si cerca di ridisegnare nuove forme di convivenza, allontanandosi da vecchi paradigmi sociali e creando una socialità inclusiva e comunitaria. I destinatari diretti del progetto percepiranno una indennità di partecipazione che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia. Obiettivo principale del progetto è riattivare il tessuto sociale della Lunigiana, valorizzare il senso di appartenenza solidale della comunità, creando un centro di aggregazione nella veste di bar bottega, che potrà anche creare laboratori di avviamento all’attività lavorativa.

Oltre a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa di persone vulnerabili, il progetto si propone di dare nuova vita a uno spazio tradizionale, combinando obiettivi pubblici con una gestione partecipativa, in modo che l’attività sia sostenibile autonomamente, senza far riscorso esclusivamente a risorse pubbliche.

La Sds Lunigiana, sulla base dei risultati ottenuti dal Circolo di Mulazzo, intende realizzare con fondi propri un altro luogo simile a Licciana Nardi, in località Costamala, adiacente al Centro Icaro, uno spazio per adolescenti, ma anche luogo di incontro, sensibilizzazione, informazione e formazione su molteplici tematiche, bagaglio indispensabile per una crescita sana dell’individuo.