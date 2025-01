Nasce ’Comunità democratica’ con i valori cattolici. Montignoso conosce questa realtà grazie a Braconi

Nei giorni scorsi, a Montignoso, un nutrito numero di cittadini si è ritrovato per una riflessione sulla situazione politica nazionale e con un sguardo interessato all’evento in programma oggi a Milano, ovvero la nascita dell’associazione ’Comunità Democratica’. L’iniziativa a livello nazionale è del senatore Graziano De Rio e vede coinvolti Prodi e Castagnetti oltre ad amministratori locali, esponenti delle istituzioni e intellettuali di area cattolica. Ferdinando Braconi, portavoce del gruppo di Montignoso, che si riconosce nei valori del cattolicesimo democratico, sottolinea come durante la riunione sia stato analizzato e condiviso lo spirito che porterà alla nascita della nuova formazione e soprattutto gli obiettivi, cioè dare spazio qualificato ai cattolici democratici che guardano al centrosinistra: un cattolicesimo democratico con cui ridare capacità di risposta alla politica che deve recuperare utilità.