Nando Sanguinetti, addio allo storico presidente dell’Anpi di Massa Carrara

Massa Carrara, 4 gennaio 2023 – Profondo dolore in tutta Massa Carrara. È morto oggi all'età di 89 anni Nando Sanguinetti, storico presidente dell'Anpi.

Sanguinetti era nato a Carrara il 5 agosto 1935 e per tanto tempo è stato in prima linea per difendere i diritti di tutti. Non ha mai avuto l'età per fare il partigiano, ma un partigiano lo è stato per tutta la vita difendendo i diritti dei più deboli, non solo di quelli che combattevano contro le bombe nemiche. Sanguinetti era noto per essere un paladino dei diritti e non ha mai mancato un appuntamento a una manifestazione ufficiale per ricordare la lotta alle barbarie nazifasciste.

Sempre con orgoglio ha sfoggiato il cappello rosso e l'immancabile giacca rossa. Con Sanguinetti, molto conosciuto in tutta la provincia di Massa Carrara, se ne va una grande memoria storica che ha sempre rappresentato un esempio anche per le nuove generazioni locali.