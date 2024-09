MutaMenti, secondo atto. Jazz, trekking e visite

Proseguono gli appuntamenti del Festival MutaMenti, dopo il grande successo riscosso nelle tre serate di apertura. Essendo una manifestazione diffusa, con l’obiettivo di valorizzare ciascun borgo e angolo prezioso del territorio lunigianese, i prossimi appuntamenti si sposterano a Bagnonje, Treschietto, Filattiera e Licciana Nardi.

Inaugura le attività di questa settimana il Trio Incerti, Marchini, Dell’Amico, ovvero la formazione scelta per la Residenza “Quattro Battute su Puccini” che animerà dal 18 al 20 settembre il comune di Bagnone.

Tre giovanissimi talenti, Tommaso Incerti alla batteria e vibrafono, Giacomo Marchini al corno

e Mattia Dell’amico al pianoforte, saranno il fulcro degli incontri che animeranno non solo il borgo lunigianese, ma anche la frazione di Treschietto.

Si parte quindi stasera alle 21.30 in piazza Marconi a Bagnone, con il trio di musicisti che aprirà "MutaMenti jam", una jam session, e quindi per definizione aperta al pubblico e all’improvvisazione.

Domani, invece, appuntamento alle 17 al Museo archivio della Memoria, in piazza Roma, dove sarà possibile assistere alle prove aperte che anticiperanno il concerto finale in calendario per venerdì 20 settembre alle 21.30 nel Borgo di Treschietto.

I tre giovani musicisti jazz sono stati chiamati a lavorare su Giacomo Puccini e presenteranno

per l’occasione un progetto originale che si sviluppa attorno alla rielaborazione di quelle musiche, che senza mai essere esplicite, ci rivelano il rapporto intimo del compositore lucchese con l’amore. Ad anticipare il concerto, sarà la visita all’Archivio Storico di Bagnone al Castello. Un viaggio sulle orme della storia dei borghi di Bagnone e Treschietto. Dopo la visita, per chi lo desiderasse, è in programa un aperitivo conviviale offerto dall’azienda agricola Cristina Sarti a Treschietto, con ricette della tradizione, prodotti tipici e assaggi della famosa Cipolla di Treschietto. Per partecipare alle attività collaterali, la prenotazione è obbligatoria (per Visita:

[email protected], tel 3203306197 3280734643; per Apericena, a pagamento:

0187 429931/3403615837).

La rassegna prosegue sabato 21 settembre alle 21.30 nella piazza Castello del Comune di Filattiera con il quintetto di Piero Gaddi ( piano), Fabrizio Desideri (clarinetto e sax), Filippo Pedol (contrabbasso), Michele Vannucci (batteria) e Mariachiara Gaddi (violoncello), accompagnati dalle voci di Lara Bertelloni e Valentina Cannavaccioulo.

Una collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. Il lavoro di Gaddi è un crossover che sperimenta connessioni tra i generi e culture differenti.

Prima del concerto Sigeric propone già dal mattino, dalle 9, con partenza dal punto

informazioni presso la Pieve di Sorano, due esperienze diverse sul territorio: un trekking fluviale agli stretti di Giaredo e una giornata con il pastore alle pendici dell’Appennino.

La prenotazione è obbligatoria e le attività sono a pagamento

( [email protected] e

3318866241/3663712808).

Domenica 22 settembre, la seconda settimana di Festival si chiude a Licciana Nardi, nel

Castello di Terrarossa alle 21.30 con Gabriele Coen "Aleph trio", accompagnato dalla voce di Barbara Eramo e dal pianoforte di Alessandro Gwis, con un progetto vocale incentrato sulle canzoni ebraiche.

Per prenotazioni scrivere a

[email protected], oppure telefonare allo 0585816245, 3203306197,

3280734643.