Musical natalizio delle scuole bilingue

E’ il momento di festeggiare il Natale e anche i percorsi didattici si apprestano al giro di boa con tanti spettacoli e iniziative ad hoc. Domani pomeriggio l’appuntamento, riservato alle famiglie, è al teatro Guglielmi alle 17 per lo spettacolo natalizio realizzato dalle scuole bilingue del polo di Massa del Gruppo Esedra. Durante la serata, verrà messo in scena l’entusiasmante musical intitolato “Penguin Pete” by Dave Corbett, che è stato realizzato per l’occasione dai ragazzi per il “Christmas Recital 2023“. Si ratta di un evento speciale che vuole celebrare la magia del Natale attraverso le performance straordinarie degli studenti che frequentano il polo scolastico. Sarà un’occasione unica per immergersi in un mondo incantato e condividere l’atmosfera festiva.