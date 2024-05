Musica sulle Apuane L’estate in note del Cai

E’ ora online il programma ufficiale della XII edizione del festival Musica sulle Apuane, ideato e organizzato dal Cai di Massa, con la direttrice artistica Gioia Giusti. Dal 20 giugno al 15 settembre, realizzato grazie all’impegno dei volontari del Cai Massa con il sostegno del Parco Regionale Club Alpino Italiano e AI Gruppo Regionale Toscana. Tredici appuntamenti di musica e teatro di natura diversa, in luoghi significativi delle Alpi Apuane, abbinati ad escursioni del Cai in luoghi suggestivi, con spettacoli tutti gratuiti e senza obbligo di prenotazione. Si parte giovedì 20 giugno a Palazzo Ducale di Massa, ore 18, con il concerto del coro femminile del liceo musicale Palma di Massa per la presentazione ufficiale del programma. Venerdì 21 giugno alle 21 ‘Donne note e suoni rifletti’ alla piazza della chiesa di San Niccolò a Pruno di Stazzema con Cristina Papini, violino, e Ilaria Baldaccini, pianoforte. Evento in collaborazione con l’associazione I Raggi di Belen. Sempre a Pruno, il 22 giugno alle ore 18, ‘La Montagna R-Esiste - Costruiamo aquiloni dove non c’è più vento e facciamoli volare’, spettacolo teatrale dedicato al 25° anniversario del Festival del Solstizio d’estate con associazione Aics Massa, Alessandra Berti del Teatro Lab officina 23, Ivano Battiston alla fisarmonica, Alessandro Carrieri alle percussioni. Escursione del Cai da Fania a Caselle. In collaborazione con I Raggi di Belen.

Domenica 30 giugno, alla sede Anffas a Carrara alle 11.30 ‘Le Figliole’ con Pamela Cerchi, Rachele Giannini, Satì Piastrelli, Martina Lazzeri, Luisa Arcieri, Teresa Dereviziis; escursione del Cai sul Cammino di Aronte. Sabato 6 luglio al Monte di Pasta di Massa, ore 21.30, ‘Non sopporto le cose storte’, reading concert sulle "navi a perdere" e attorno alla morte del capitano Natale De Grazia, con Andrea Carnì, ricercatore e docente dell’Università di milano, Fabio Macagnino, cantautore e chitarrista, apericena su prenotazione, in collaborazione con associazione Benetti Aps. Domenica 14 luglio, ore 11.30, al Pian della Fioba, ‘I fiati all’opera – Ensemble dell’orchestra della Toscana’, con Alessandro Riccio, Fabio Fabbrizzi, Alessio Galiazzo, Marco Ortolani, Andrea Albori, Umberto Codecà. Escursione da Antona al Pian della Fioba. Sabato 20 luglio al Passo Lucese di Camaiore, ore 18, ‘Orchestrana’ con Mauro Avanzini, Cristina Alioto, Giulia Giannetti, Gianni Guastini, Paolo Dionisi, Nicola Bellulovich, Stefano Angeloni, Massimo Zangani, Alessandro Piccioli, Stefano Ferrari, Silvia Fazzi. Escursione da Passo Lucese a Monte Prana.

Laboratorio didattico per creare strumenti musicali da materiali di riciclo domenica 28 luglio al rifugio di Campocecina (ore 11, 16 e 17), alle 16 concerto di Accordi Apuani, delle scuole medie con cento chitarre, e alle 17 Musica dall’insolito, concerto di world music e jazz con Ort. Escursione del Cai da Campcecina a Balzone e Balzonetto, con ritorno. Domenica 4 agosto concerto dei Kinnara al Monte Folgorito di Montignoso, ore 17, per il 25esimo anniversario della scomparsa di De Andrè. Escursione da Tombara al Folgorito. L’11 agosto Tournée Des Refuges, concerto di una band francese alla Foce di Mosceta con escursione da Passo Croce a Fociomboli. Domenica 18 agosto ore 18 al Rifugio Puliti Note Noire, quartetto jazz contemporaneo. Extrafestival domenica 15 settembre a Canal da l’acqua a Massa, ore 15.30, il concerto dei Duck Baleno, vincitori del rock contest 2023 di Controradio. Escursione del Cai sul monte Castagnolo. Tutte le info sul sito www.musicasulleapuane.it