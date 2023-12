"Musica per Hitler": La Pièce di Pau Casals Lettura di "Musica per Hitler", pièce ispirata alla vita del mitico violoncellista Pau Casals. Enrico Di Pastena guiderà l'approccio al testo, curando l'edizione critica per la casa editrice pisana ETS. Martedì 16.30 a Palazzo Ducale.