Musica nei borghi, due eventi. Concerti a Treschietto e Bagnone

Continua ’Musica nei borghi’, con l’Ensemble le Musiche di Simone Bernardini. Dopo la prima serata a Bagnone, in piazza Castello, stasera appuntamento a Treschietto, chiesa di San Giovanni Battista e di nuovo a Bagnone, in piazza Santa Maria, domenica, sempre 21.15, ingresso libero. Si esibità l’Ensemble Le Musiche con Simone Bernardini e brani di Arensky, Bach, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Rossini. I musicisti sono appena arrivati a Bagnone, non sono solo italiani, ma anche stranieri e vivranno nel suggestivo borgo una settimana, facendo le prove nel teatro della scuola. Ecco i musicisti che arrivano da tutto il mondo: Nicola Montecchio (clavicembalo), Solveig Schibilsky (clarinetto), Georg Schwärsky (contrabbasso), Curt Schroeter (flauto), Lara Albesano, Erika Catlaka, Jona Schibilsky (viole), Giulia Bellingeri, Simone Bernardini, Maité Bernardini Bellingeri, Federico Castelluccio, Debora Dienstmann, Anna Molinari e Jona Schibilsky (violini), Stefano Cucuzzella, Alessandro Natali, Marei Schibilsky (violoncelli).