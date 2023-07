Musica classica che passione Successo dei concerti della Lugnola

di Francesco Marinello

Due concerti di musica da camera organizzati dal circolo musicale La Lugnola che hanno confermato un grande interesse partecipativo e l’eccellenza del circolo stesso. Fin dalla sua nascita, esso si contraddistingue nel panorama musicale della nostra provincia per la qualità della proposta artistica, capace di attirare musicisti di fama internazionale che hanno sempre regalato un’esperienza musicale colma di emozione e poesia. Proprio come avvenuto nei due appuntamenti, che hanno suscitato tali sensazioni in centinaia di cuori desiderosi, ormai da troppo tempo, di eventi del genere. Il compito di riaccendere la musica da camera è stato affidato al giovane pianista udinese Nicola Losito, uno dei maggiori talenti della sua generazione, che si è esibito nel giardino del prestigioso Palazzo Cucchiari con un repertorio classico e romantico creando un’atmosfera sensoriale particolarmente accesa accompagnata dalle musiche di Beethoven e Chopin. Un successo di pubblico e critica, confermato da una serie di bis di chopiniana memoria. Protagonista del secondo appuntamento avvenuto pochi giorni fa il duo Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta che con chitarra e bandoneon hanno animato il pubblico riunitosi nella splendida cornice di Palazzo Binelli a suon di melodie argentine. Il duo è da anni punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale grazie alla sua forza comunicativa e carismatica e per l’occasione ha presentato brani celebri di compositori illustri come Astor Piazzolla, Augustin Bardì, Carlos Gardel, Angel Villoldo e Maximo Diego Pujol.

"Vedere e sentire tanta partecipazione, anche soprattutto emozionale piena di affetto ed incoraggiamento - spiega il direttore artistico de La Lugnola Laura Casoli -, induce a pensare che forse la grande fatica spesa per organizzare al meglio gli eventi non sia stata vana". In verità è proprio ciò di cui il pubblico carrarese aveva bisogno, con la speranza che questa mini rassegna musicale sia solamente l’incipit di un programma concertistico che possa allietare la città anche durante la prossima stagione invernale. Carrara ha sempre avuto una grande tradizione musicale, dalla lirica alla musica da camera, dal pop alla scena underground: adesso che la musica è ripartita non fermiamola più.