Museo della metereologia. Sarà Francesca Nobili presidente del ‘Bernacca’

L’incarico arriverà proprio nella “Giornata mondiale delle metereologia” per per l’ex assessore e ora consigliera comunale Francesca Nobili. E’ lei infatti la nuova direttrice del museo fivizzanese dedicato a Edmondo Brnacca. Il museo della Metereologia di Fivizzano è una realtà unica, realizzato all’interno dell’ex convento dei Padri Agostiniani dedicato all’indimentacato generale. Chi non ricorda l’affabile ufficiale dell’Aereonatica Militare che, dagli schermi televisivi in bianco e nero negli anni Settanta, spiegava agli italiani l’importanza delle previsioni meteo, della conoscenza della metereologia? Edmondo Bernacca era un apprezzato frequentatore di Fivizzano, dove si era sposato, ha sempre continuato a venire in ferie e nel cui cimitero è tumulato. Nel 1991 gli era stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del Comune e il 23 giugno 2018 era stato inaugurato il Museo che porta il suo nome.

"Per ricordare alla cittadinanza e alle nuove generazioni – disse allora il sindaco Paolo Grassi – la figura preziosa e signorile di Edmondo Bernacca che, all’affabilità dei modi e al personale stile comunicativo, scientificamente prezioso, univa la rara dote della semplicità". Ora, in occasione della Giornata Mondiale il 23 marzo, il Generale Bernacca sarà ricordato in un evento intitolato “Una giornata senza confini”. La cerimonia inizierà alle 10 con i saluti del sindaco Giannetti, seguiti dall’intervento congiunto della consigliera Francesca Nobili e di Paolo Bernacca,che illustreranno le origini del Museo. Franca Mangianti, climatologa e presidente dell’associazione Bernacca, terrà una conferenza sulla Storia della Meteorologia, precedendo quello di Andrea Corigliano, fisico dell’Atmosfera, sulle variazioni climatiche e le azioni necessarie a contrastarle. Quindi Paolo Lunini, previsore e presidente dell’associazione Meteo Apuane, presenterà il suo saggio sul cl clima della Lunigiana e l’importanza del monitoraggio meteorologico. La chiusura dei lavori sarà curata da Francesca Nobili. E la stessa Nobili, assessore alla cultura per due mandati consecutivi, verrà nominata direttrice del Museo della Meteorologia Edmondo Bernacca dall’amministrazione. "Posso dire di averlo visto nascere il Museo, con il Sindaco Paolo Grassi – spiega Francesca Nobili – l’ho poi sempre seguito fino a rappresentare il Comune a Rovereto per il Festival della Meteorologia e l’incarico mi è stato chiesto dai familiari del Generale, con l’assenso del sindaco".

Roberto Oligeri