Mundine ai piedi della Vandelli

Tempo di castagnate e feste dedicate all’albero del pane e ai suoi prelibato prodotti. In questi giorni la sagra della castagna di Bergiola Maggiore, organizzata dall’associazione Pubblica assistenza Bargana e Bergiola Maggiore, ha fatto un pienone strepitoso tra derivati dalla farina di castagne, caldarroste e dolcezze varie. Altra “piazza“ fortunata è stata quella di Forno con l’associazione Occhioni e Magrini e la collaborazione del Laboratorio Creativo "Il Pettirosso", richiamando grandi e piccini coinvolti nelle antiche trazioni. Oggi “Mundine, focacce con i testi, panini con la salsiccia, necci con la ricotta e tanto altro“ a Resceto, ai piedi della storica via Vandelli. L’organizzazione è dell’associazione Resceto Vive, che ha il piacere di invitare cittadini e cittadine di qualsiasi età alla “Castagnata“ a partire dalle 15.00. L’evento è patrocinato dal Comune di Massa. Si troveranno prelibatezze della tradizione apuana, la regina del bosco la castagna, e tanto divertimento con lo spettacolo dal vivo di Sem Fuego della compagnia Circotà. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’associazione “Resceto Vive“ sulla pagina Facebook.