Mulazzo: un cineforum sulle tracce di Alessandro Malaspina, grande esploratore

Continua il ciclo ’Cineforum a Mulazzo’, organizzato dal Comune di Mulazzo in collaborazione con il Centro studi storici Malaspina. Nella sala auditorium, alle ore 21, con ingresso gratuito, due volte al mese sarà proiettato un film. Prossimo appuntamento giovedì 23 febbraio con ‘Colette’, un film biografico basato sulla vita della scrittrice francese Colette, interpretata da Keira Knightley. Gabrielle Colette è considerata una delle maggiori figure della prima metà del XX secolo. La scrittrice è infatti diventata un mito nazionale in Francia e nel 1948 è stata candidata al Premio Nobel per la letteratura. Giovedì 9 marzo sarà la volta di ‘Frida’, un film biografico del 2002 diretto da Julie Taymor e incentrato sulla sofferta e tormentata vita privata della grande pittrice messicana Frida Kahlo, interpretata dall’attrice, anche lei messicana, Salma Hayek. Per finire, un grande classico, ‘Baarìa’ di Giuseppe Tornatore, in cartellone per giovedì 23 marzo.

"Ringrazio sentitamente il Centro studi Malaspina – commenta il sindaco Claudio Novoa (nella foto) – e la sua direttrice Francesca Guastalli che ha aderito con entusiasmo al progetto. I film ci portano in altri mondi, ci permettono di conoscere culture o nuovi luoghi. Sono dei viaggi all’insegna di nuove scoperte, e il Centro Malaspina è la sede migliore per vivere queste esperienze. Alessandro Malaspina infatti è stato un grande navigatore sempre alla ricerca di nuovi mondi".