Mostri e dolcetti nella serata dedicata ad Halloween

Tutto pronto per la grande festa di Halloween che si svolgerà oggi in città- Tante attrazioni e menu a tema, postazioni instagrammabili, cosplay, un dj set in piazza Gramsci e dolcetto o scherzetto per tutti. La mega festa è stata organizzata dalla Consulta giovani del Comune di Carrara in collaborazione con i commercianti e la Pro loco Carrara. In giro per la città ci saranno i cosplay del ‘Lucca comics’ come per esempio Maleficent, ma anche tre contenitori per fare le foto da pubblicare sui social, come per esempioo la scatola gigante di Barbie in via Roma. La foto che riceverà più like vincerà un premio. Ma Halloween si festeggia anche a Marina di Carrara dove per oggi e domani i commercianti di via Rinchiosa hanno organizzato un party da brivido. Ci saranno il laboratorio creativo con le zucche, il mercatino degli artisti e del vintage, lo spettacolo ‘Mago senza nome’ e caramelle pere tutti i bambini che parteciperanno.

In Lunigiana, gran finale per tutte le età che si apre questa sera a Pontremoli . Una ricorrenza che spalanca le porte di una bolla fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, in una serata dedicata ai bambini in cui terrificanti racconti andranno in scena in alcuni antri bui e misteriosi del centro storico. L’anteprima alla serata finale di questo festival tra streghe, mostri, vampiri e demoni si era articolata nell’ultimo weekend al Convento della Santissima Annunziata con un programma di laboratori, giochi, esperienze stimolanti e originali, in cui i più piccolo hanno potuto cimentarsi con la sensorialità, la manualità, la creatività e sempre divertendosi. Ma per l’epilogo della festa organizzato dal Comune in collaborazione con le due Pro Loco e l ‘Associazione Abygaille Gamitola andranno in scena nei meandri del centro storico giochi, letture di storie, giri col trenino lilipuziano. Nessun effetto speciale ma il desiderio di concludere la festività di Halloween in modo piacevole e sicuro.