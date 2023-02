Mostra fotografica omaggio alla giornalista Valeria Federighi

All’interno della rassegna culturale “Sfoglia l’inverno” la biblioteca civica Giampaoli presenta la mostra di fotografie per ricordare la giovane giornalista Valeria Federighi, scomparsa per un male incurabile all’età di 34 anni, nel novembre 2020. Il rapporto della giornalista piemontese con la città di Massa risale alla sua infanzia: un legame che ha continuato a coltivare per tutta la sua vita. La città celebra una personalità determinata e forte sia con l’allestimento di una mostra di fotografie inedite, a cura della storica dell’arte Giulia Frigerio, sia con un evento speciale, nella sala della Linea Gotica. Alle 17.30 l’incontro “Giornalismo e Comunicazione: nuove prospettive fra scrittura e mondo digitale”, nel quale interverranno la giornalista Elisabetta Guenzi e l’esperta di comunicazione Marta Menconi, founder dell’agenzia Web Solution. Durante l’appuntamento sarà presentato anche il volume che raccoglie gli scritti, inediti e non, di Valeria, dal titolo “Perché una ragazza. Storie e racconti al di là delle parole”, che il pubblico potrà acquistare. Il ricavato del libro andrà in beneficenza.