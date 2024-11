L’Ape distrutta, il camion ribaltato in strada. Incidente mortale a Nazzano, chi era la vittima

Carrara, 19 novembre 2024 – È morto il conducente dell’Ape porter che nel pomeriggio si è schiantato contro un camion portacontainer a Nazzano, nelle vicinanze della ex cementeria. Si tratta di Maximiliano Lombardi, 49 anni di origini fiorentine. Ancora sconosciute le cause del terribile impatto. Sarà il magistrato a decidere se ordinare l’autopsia sul corpo per capire se l’uomo possa aver avuto un malore durante la guida. Un urto violentissimo, quello che tecnicamente si chiama frontale, che ha piegato le lamiere dell’ape intrappolando il conducente, deceduto dopo l’impatto.

L'Ape e il mezzo pesante coinvolti nell'incidente mortale (Foto Delia)

Ancora sotto choc il camionista alla guida del tir, che nell’urto ha perso il controllo del mezzo ribaltando il motocarro sull’asfalto. Il frontale ha letteralmente terrorizzato i numerosi automobilisti che si trovavano sull’Aurelia al momento dello schianto. Prima la paura di essere coinvolti, poi il timore sempre più concreto che ci fosse scappato il morto, come in realtà è accaduto.

L'Ape distrutta nell'incidente (Foto Delia)

La chiamata al 118 è arrivata alle 16,15 e sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e un’automedica. Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso, dal momento che le ferite riportare da Lombardi erano fatali. A causa dell’incidente si è completamente paralizzata l’Aurelia, sia in direzione Carrara sia Massa. Ma problemi alla circolazione si sono riscontrati anche sul viale XX Settembre dalla rotonda della Doganella alla rotatoria di Turigliano, anche quella andata in tilt per le numerose auto che a quell’ora erano in circolazione in strada.

Il mezzo pesante ribaltato e i rilievi della polizia municipale (Foto Delia)

Le auto nel tentativo di evitare la lunga cosa alla rotonda della Doganella hanno girato su via Covetta direzione zona industriale, bloccando il traffico anche su quest’arteria stradale sempre trafficatissima a quell’ora. I disagi alla circolazione si sono protratti fino alle 18,30 circa.

L’ape porter è stata rimossa in tempi rapidi, mentre per il camion che trasportava un container è stato necessario l’intervento di una gru. L’incidente mortale è diventato virale nel giro di poco tempo, con foto del camion ribaltato e numerosi commenti sui social per sapere cosa era successo e se c’erano dei feriti. Gli automobilisti che quotidianamente percorrono l’Aurelia in quel tratto lamentano che i mezzi viaggiano a velocità molto elevata. Saranno i rilievi degli agenti di polizia municipale al comando della comandante Paola Micheletti a stabilire le cause precise del sinistro ed eventuali responsabilità.