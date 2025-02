Operaio muore schiacciato da una gru. Tragedia sul lavoro a Carrara

Carrara, 19 febbraio 2025 – L’ennesima tragedia sul lavoro in Toscana. Un uomo è morto in circostanze ancora da chiarire all’interno della ditta Bedini Marmo di viale Galilei a Carrara. Per cause in corso di accertamento, l’operaio sarebbe rimasto schiacciato sotto una gru.

Il personale del 118 è immediatamente accorso sul posto. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 15 di oggi, 19 febbraio. Per l’uomo, però, non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Notizia in aggiornamento