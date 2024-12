Una lite finita in tragedia, trovato morto in casa: l’ombra di un omicidio. Interrogato un sospettato

Aulla (Massa Carrara), 15 dicembre 2024 – Lo hanno trovato morto, in una casa dove probabilmente neppure abitava. Tragedia ad Aulla, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di Ramzi Abdelmajid, classe 1974, di origini marocchine, residente a Quartiere Gobetti, poco lontano dal luogo del dramma. Ieri mattina la città è stata svegliata dalla notizia: c’è stata un presunto omicidio in via Del Popolo, vicino al mobilificio Blandini.

L’extracomunitario in effetti è stato ritrovato senza vita, in quella casa, in mezzo a vetri rotti e colpito violentemente al corpo, ma sul caso al momento i carabinieri stanno svolgendo le dovute indagini. E si segue la pista dell’omicidio. Difficile fare chiarezza su quanto accaduto, da quanto trapela potrebbe essere stata una lite tra connazionali, finita in tragedia. Tutto potrebbe essere cominciato ancora prima, visto che i militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla sono intervenuti, sempre nella stessa zona, sabato notte, intorno alle 2, soccorrendo la vittima, che era già ferita e in stato confusionale e portandola poi al pronto soccorso. Poco dopo, non avendo riportato lesioni evidentemente è stato dimesso ed è tornato ad Aulla. Poco si è consumata la tragedia.

La zona in cui è stato ritrovato il corpo non è isolata, la casa si affaccia sulla strada, è di proprietà di una famiglia aullese, ma al momento non è abitata, attorno infatti c’è una ricca vegetazione che testimonia il suo stato. Forse le persone coinvolte potrebbero esservi entrate abusivamente negli ultimi giorni. Alcune settimane fa i vicini avrebbero segnalato la presenza di persone, insospettiti da rumori. E pare che anche nella notte tra venerdì e sabato abbiano sentito urla, come a causa di un forte litigio. Ieri mattina, lì attorno, non c’era nessuno, i residenti hanno preferito evitare ogni commento e si sono chiusi nel silenzio e nella preoccupazione per quanto accaduto, proprio vicino a casa loro.

Sul posto i carabinieri e il medico legale: le operazioni sono andate avanti fino al primo pomeriggio, quando il corpo del marocchino è stato trasportato all’obitorio. Secondo quanto appreso, verso le 7,30 di ieri mattina è stato dato l’allarme per il ritrovamento del corpo di un uomo, identificato subito come cittadino straniero, colpito da ha lesioni mortali, probabilmente non procurate da arma da fuoco. Sarebbe stato un altro occupante dell’immobile ad avvisare le autorità. In tarda serata i carabinieri hanno interrogato un uomo in caserma a Pontremoli, in quanto sospettato di avere un legame con la morte del 50enne.