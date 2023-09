Morte volontaria sulla statale 62, investito da un bus un 31enne

Incidente mortale sulla statale 62 della Cisa in località S.S. Annunziata, Pontremoli, ieri verso le 9. Un 31enne che era sceso da un’auto in sosta nei pressi della chiesa parrocchiale è stato investito da un bus di Autolinee Toscane. L’uomo secondo i testimoni si sarebbe buttato volontariamente mentre passava il mezzo che non aveva passeggeri. L’autista ha cercato di evitare la collisione, il gesto improvviso del 31enne ha reso fatale l’impatto. L’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza sul bus hanno confermato l’intenzionalità del gesto.