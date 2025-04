Morte nel cantiere. Venerdì l’autopsia sull’imprenditore. Macchinario sequestrato

All’indomani della tragica scomparsa di Paolo Mariottoni, l’ingegnere massese di 56 anni che ha perso la vita in un cantiere sul viale Pistelli a Lido di Camaiore, in Versilia non si parla d’altro. Al bar, in fila al supermercato, assiepati ai cancelli aspettando l’uscita da scuola dei bambini: "Oh, hai sentito?". A testimonianza di una comunità – non solo massese – sgomenta e attonita per l’ennesima morte bianca.

Una morte su cui ancora si cerca di fare chiarezza. A condurre le indagini sul decesso di Mariottoni è il pubblico ministero Antonio Mariotti: il pm ha disposto l’autopsia sulla vittima, già fissata per la giornata di venerdì. Inoltre, sono partiti gli accertamenti tecnici per capire cosa sia stato fatale a Mariottoni: se un guasto tecnico o un errore umano. L’automezzo su cui era stata caricata la lastra di vetro che ha travolto l’ingegnere è stato parzialmente sequestrato: nello specifico, il cassone su cui erano stipate le lastre e il meccanismo per il loro posizionamento. Al momento, non sono state avanzate ipotesi di reato attorno alla tragedia. Per cercare di far luce sulla vicenda, la magistratura proverà ad affidarsi anche alle immagini dei circuiti di videosorveglianza: in assenza di telecamere pubbliche, è stata chiesta l’acquisizione di eventuali sistemi di registrazione installati nelle case private.

Mentre la macchina delle indagini va avanti, resta, pesante, il senso di afflizione per l’ennesima morte sul lavoro. Il sindaco Marcello Pierucci ha proclamato per oggi il lutto cittadino, nel rispetto della profonda commozione della comunità camaiorese e in segno di vicinanza ai familiari della vittima, con una presa di posizione politica cheha l’obiettivo di "riflettere sull’enorme costo umano di queste tragedie quotidiane". Per l’occasione, il primo cittadino ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici comunali e un minuto di raccoglimento negli edifici pubblici, che sarà osservato a mezzogiorno. Inoltre, Pierucci invita i cittadini, le attività commerciali, i pubblici esercenti e le associazioni sociali a esprimere in forma autonoma la propria partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto.

Daniele Mannocchi